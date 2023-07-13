Политолог Макаренко заявил, что Байден иногда говорит здравые вещи

По словам политолога Олега Макаренко, высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес президента Незалежной, выданное за шутку, по сути, реальная ситуация. Об этом сообщает радио Sputnik .

В рамках саммита в Литве президент Штатов в шутку произнес, что «США никуда не денутся от Зеленского, он застрял с ними».

Эксперт подчеркнул, что украинский лидер действительно никуда не денется от расплаты с Вашингтоном.

Он добавил, что в редких случаях Байден говорит здравые вещи. Так, в этом смысле Киев много должен США, и платить станут много поколений.

Макаренко пояснил, что Зеленский смог испортить отношения практически со всеми соседями.





