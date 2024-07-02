Политолог Макаркин назвал ключевые цели визита Орбана в Киев

По словам политолога Алексея Макаркина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Незалежную для отстаивания интересов своей страны. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что венгерскому лидеру важны интересы венгров, которые проживают на территории Украины, и он считает, что Незалежная должна идти навстречу венграм, прежде всего в правах и статусе венгерского языка.

По мнению эксперта, Орбан показывает, что привержен европейской солидарности, однако готов отстаивать интересы своей страны. Кроме того, в Совете Евросоюза также стартовало венгерское председательство, что также может быть одной из причин его поездки в Киев.

Он добавил, что данное председательство вызвало вопросы, однако правила нельзя не исполнять.