Политолог Макаркин назвал причину отказа Саудовской Аравии от участия в саммите в Швейцарии
Фото: [ru.freepik.com]
По словам политолога Алексея Макаркина, Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии, в связи с решением Вашингтона не приезжать на него. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что Саудовская Аравия старается подобным образом выразить недовольство американцами, поскольку Вашингтону пока не удалось оказать влияние на Израиль.
По мнению эксперта, Штаты ведут с Саудовской Аравией длительные консультации по поводу отношений с Израилем. К тому же у саудитов имеются собственные интересы, помимо Украины и России.
Он добавил, что неофициальной версией отказа саудитов принять участие в саммите является отсутствие на нем нашей страны.
Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой, тем не менее после отказа саудитов принимать участие в саммите его визит отложен.