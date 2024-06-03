Политолог Макаркин назвал причину отказа Саудовской Аравии от участия в саммите в Швейцарии

По словам политолога Алексея Макаркина, Саудовская Аравия отказалась участвовать в саммите по Украине, который состоится в Швейцарии, в связи с решением Вашингтона не приезжать на него. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что Саудовская Аравия старается подобным образом выразить недовольство американцами, поскольку Вашингтону пока не удалось оказать влияние на Израиль.

По мнению эксперта, Штаты ведут с Саудовской Аравией длительные консультации по поводу отношений с Израилем. К тому же у саудитов имеются собственные интересы, помимо Украины и России.

Он добавил, что неофициальной версией отказа саудитов принять участие в саммите является отсутствие на нем нашей страны.

Напомним, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский планировал посетить Саудовскую Аравию и заручиться поддержкой, тем не менее после отказа саудитов принимать участие в саммите его визит отложен.