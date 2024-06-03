Политолог Макаркин назвал страну, которая также может отказаться от участия в саммите в Швейцарии

По словам политолога Алексея Макаркина, Индия может отказаться от участия в саммите по Киеву, который состоится в Швейцарии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что на сегодняшний день неизвестен формат, в котором представители страны планируют принять участие в конференции. Тем не менее интерес к украинскому конфликту в мире уменьшается, если судить по количеству отказов государств от участия в саммите.

По мнению эксперта, у Дели могут быть свои дела, которые связаны с формированием нового состава правительства после недавно прошедших выборов. Кроме того, свою роль играет и отказ американского лидера от участия в конференции, поскольку представители иных стран также могут начать отказываться от него.

Он отметил, что на высшем уровне участниками саммита могут быть страны Старого Света, а с прочими странами может быть сложнее. Кроме того, в дела вмешиваются конкретные интересы стран.