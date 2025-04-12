Западная пресса раскрыла болевую точку Трампа в его борьбе с Китаем

Президент США Дональд Трамп раскрыл свое наиболее уязвимое место, когда приостановил введение пошлин против ряда стран. Такое мнение высказала газета New York Times.

По утверждению издания, после того, как администрация Трампа приостановила введение новых таможенных пошлин в отношении ряда государств, в КНР сразу осознали, где находится слабое место у США.

«Господин Си понял, что у его противника есть болевая точка», — указали журналисты.

Они подчеркнули, что глава Белого дома обеспокоен всеми теми последствиями, которые влекут за собой новые пошлины. Среди них падение курса ценных бумаг на фондовом рынке, и даже возможность утраты роли доллара на мировом рынке как ключевой валюты. В то же время в Китае полны решимости победить в начавшемся противостоянии. Китайцы готовы потерпеть временные трудности, чтобы в будущем воспользоваться этим.

Ранее появилось сообщение от Белого дома, в котором утверждается, что Трамп готов к переговорам с КНР. Американский лидер якобы настроен оптимистично на перспективы достижения договоренности по торговле.