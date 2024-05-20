Политолог Макаркин определил ключевую задачу иранских властей после гибели Раиси

По словам политолога Алексея Макаркина, после трагической гибели иранского президента Ибрахима Раиси властям страны предстоит определить нового главу государства. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что последнее слово по этому вопросу останется за верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

По мнению эксперта, на сегодняшний день Ирану не до Израиля, поскольку перед страной встали иные проблемы, включая вероятность протестных акций, так как во время поисковой операции одни граждане страны молились за здоровье президента, а другие, напротив, пускали фейерверки.

Он отметил, что срок избирательной кампании составляет всего 50 дней. Однако расследование трагедии займет немалый объем времени. Среди ключевых версий выделяют естественные причины, погодные условия и неисправность воздушного судна. При этом Израиль заявляет о своей непричастности к крушению вертолета с президентом Ирана.