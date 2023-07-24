По словам замглавы Центра геополитических экспертиз Натальи Макеевой, западная военная помощь Незалежной никогда не имела своей целью достижение превосходства украинской армии на поле боя, что еще раз доказало и захлебнувшееся украинское наступление. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что истинной целью западных государств является изматывание нашей страны.

По мнению политолога, судьба Незалежной практически никого не интересует, это все понимают. Киев используется Западом как оружие против Москвы, которое, помимо всего прочего, унижают на каждом шагу.

Она подчеркнула, что, дав себя в жертву Западу, Украина упустила шанс быть нейтральным государством.