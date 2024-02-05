По данным одного из западных СМИ, Брюссель готовит очередной пакет санкций против нашей страны на вторую годовщину начала украинского конфликта. По словам политолога Натальи Макеевой, Евросоюз продолжает обслуживание интересов Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что Брюссель ведет самоубийственную политику, практически стреляя себе же в ногу.

По мнению эксперта, страны Старого Света практически доведены до нищеты, жители этих государств уже лишний раз отопление боятся включить.

Она отметила, что очередным новым санкционным пакетом Евросоюз старается подогреть интерес жителей Европы к Незалежной.