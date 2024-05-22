Политолог Макеева считает, что от использования замороженных активов РФ Запад теряет больше России

Брюссель принял решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов, а ранее был одобрен план по использованию 90% доходов от них на нужды Киева, в том числе на содействие украинской армии. По словам политолога Натальи Макеевой, Запад теряет от этого решения намного больше, чем Россия. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она добавила, что Москва с этим справится, несмотря на неприятность. Однако, вероятнее всего, в западных элитах появился антиглобалистский заговор. Так, систему доверия ко всему западному они выстраивали сотни лет, а теперь это подрыв репутации, поскольку в мире возникло напряжение, что у них тоже могут все отобрать.

По мнению эксперта, в итоге это все ведет к разрушению доверия к Западу, и последствия для мира будут грандиозные. Однако в этом заинтересована Россия, поскольку это усилит многополярность, уничтожит веру в мире в западное могущество и во все, что идет от коллективного Запада.