Политолог Макеева считает, что Зеленскому безразличны мысли украинцев про переговоры с Россией
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По итогам опроса, доля жителей Незалежной, считающих, что пора начинать переговоры с Россией, составила 44%. По словам политолога Натальи Макеевой, в тако случае нет смысла зацикливаться на фигуре Зеленского, поскольку его могут заменить. Об этом сообщает радио Sputnik.
Она отметила, что киевские псевдоэлиты являются небольшим филиальчиком Госдепа, выполняющим по ключевым вопросам то, что диктуется из Вашингтона. Зеленский - типичная марионетка и делает то, что ему говорят, покорно выполняет свою роль, свою функцию. Хотя в действительности он не очень доволен тем, что оказался в такой ситуации.
По мнению эксперта, американские кураторы шантажируют украинского лидера. Если ему скажут, что он может идти, он бежит вместе с семьей, сверкая пятками, но пока вынужден сидеть на Украине. Поэтому вполне закономерно мнение граждан бывшей страны его совершенно не волнует именно по той причине, что он не является суверенным главой государства.