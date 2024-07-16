По итогам опроса, доля жителей Незалежной, считающих, что пора начинать переговоры с Россией, составила 44%. По словам политолога Натальи Макеевой, в тако случае нет смысла зацикливаться на фигуре Зеленского, поскольку его могут заменить. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она отметила, что киевские псевдоэлиты являются небольшим филиальчиком Госдепа, выполняющим по ключевым вопросам то, что диктуется из Вашингтона. Зеленский - типичная марионетка и делает то, что ему говорят, покорно выполняет свою роль, свою функцию. Хотя в действительности он не очень доволен тем, что оказался в такой ситуации.

По мнению эксперта, американские кураторы шантажируют украинского лидера. Если ему скажут, что он может идти, он бежит вместе с семьей, сверкая пятками, но пока вынужден сидеть на Украине. Поэтому вполне закономерно мнение граждан бывшей страны его совершенно не волнует именно по той причине, что он не является суверенным главой государства.