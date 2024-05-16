Политолог Манойло считает, что визит Путина в Пекин показывает разворот на Восток

По словам политолога Андрея Манойло, тот факт, что российский лидер Владимир Путин после вступления в должность совершил свой первый зарубежный визит именно в Китай, свидетельствует о том, что Россия считает Китай важнейшим, ключевым и стратегическим партнером. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что ранее еще никогда в истории российско-китайские отношения не были такими прочными и доверительными. Прежде всего это итог постоянного личного контакта и взаимодействия между Путиным и Си Цзиньпином.

По мнению эксперта, такое тесное сближение Москвы и Пекина связано не только с давлением коллективного Запада, которому одинаково не нравится самостоятельность Москвы и Пекина. Прежде всего это совпадение точек зрения России и Китая относительно справедливого мироустройства, основанного на принципах многополярности, и принципа построения нового справедливого мира, то есть мира, где Глобальный Запад доминировать уже не станет.

Он отметил, что итогом визита будет выстраивание новых договоренностей, российско-китайские отношения уже показали высокую эффективность, торговый оборот бьет рекорды. Таким образом, визит российского лидера в КНР демонстрирует разворот России на Восток.