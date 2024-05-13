Политолог Маркелов назвал повестки, которые станут конкурировать на конференции по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, поскольку перестала быть нейтральным государством в украинском вопросе. Политолог Сергей Маркелов пояснил, чего следует ожидать от конференции. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, однообразия не получится. Сложно сказать, как поведут себя страны Глобального Юга и Востока, которые с нами. Но однозначно реи о нейтралитете Швейцарии нет, поскольку они выступили против России, тихой сапой подписав пакет санкций.

Эксперт уточнил, то на конференции будут предложены две повестки: ультимативная повестка в стиле «мы заставим Москву» и повестка либерально-лояльная, договорная. Таким образом, если будет первый сценарий, то очередной раз все подписавшиеся под ним страны станут нести энергию разрушения и несправедливости, а в случае договорной повестки будут намечены шаги для мирных переговоров в перспективе.