Политолог Маркелов назвал причины схождения с рук Байдену оскорблений в адрес мировых лидеров

Американский лидер Джо Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина «диктатором». Политолог Сергей Маркелов рассказал, могут ли аналогичные заявления президента США перечеркнуть недавние переговоры Пекина и Вашингтона или в целом изменить мировую политическую ситуацию. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, американские политтехнологи давно разобрались со способами работы со странностями в поведении Байдена. Так, они просто объясняются деменцией, старостью главы Белого дома.

Он отметил, что КНР является достаточно «медитативным» государством, и политики там исключают резкие движения, поэтому со стороны Поднебесной вряд ли стоит ожидать какой-то серьезной реакции.

Эксперт добавил, что однако в США поведение собственного лидера вызывает некоторые вопросы, поскольку у него довольно высокий антирейтинг.

Маркелов пояснил, что при этом любые слова американского лидера не смогут спровоцировать каких-то заметных перемен на политической арене во всем мире.