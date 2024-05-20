Политолог Маркелов перечислил изменения в политике Ирана после смерти гибели Раиси
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По словам политолога Сергея Маркелова, погибший иранский лидер «рассекал страну» и создавал конфликтные ситуации, в связи с чем после его внезапной смерти политическая система страны войдет «в зону турбулентности». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что сторонники Раиси начнут борьбу за пост, поскольку погибший лидер страны долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора процессов на Ближнем Востоке с помощью главы внешнеполитического ведомства Ирана.
По мнению эксперта, иранская политическая конструкция основывается на религиозности и исторических корнях, в связи с чем резкого изменения внешнего политического курса Тегерана не предвидится. Отношения с Москвой и Пекином останутся прежними.
Он добавил, что при этом вопрос поддержки ХАМАС и Хесболлы в израильско-палестинском конфликте остается открытым.
Напомним, что вчера вертолет с президентом Ирана и главой иранского дипломатического ведомства совершил жесткую посадку на северо-западе исламской республики, смерть главы Ирана была подтверждена сегодня утром.