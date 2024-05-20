Политолог Маркелов перечислил изменения в политике Ирана после смерти гибели Раиси

По словам политолога Сергея Маркелова, погибший иранский лидер «рассекал страну» и создавал конфликтные ситуации, в связи с чем после его внезапной смерти политическая система страны войдет «в зону турбулентности». Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что сторонники Раиси начнут борьбу за пост, поскольку погибший лидер страны долгое время позиционировал себя как вооруженного и экономического оператора процессов на Ближнем Востоке с помощью главы внешнеполитического ведомства Ирана.

По мнению эксперта, иранская политическая конструкция основывается на религиозности и исторических корнях, в связи с чем резкого изменения внешнего политического курса Тегерана не предвидится. Отношения с Москвой и Пекином останутся прежними.

Он добавил, что при этом вопрос поддержки ХАМАС и Хесболлы в израильско-палестинском конфликте остается открытым.

Напомним, что вчера вертолет с президентом Ирана и главой иранского дипломатического ведомства совершил жесткую посадку на северо-западе исламской республики, смерть главы Ирана была подтверждена сегодня утром.