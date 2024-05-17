Политолог Маркелов перечислил посланные Владимиром Путиным и Си Цзиньпином сигналы Западу

Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по результатам переговоров в Пекине. Политолог Сергей Маркелов рассказал, что эта встреча значит для нашей страны и какие сигналы они послали Западу. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

По его словам, у визита российского лидера в Пекин имеются две большие цели: усиление связи России и Китая в их треугольнике с США, а также геополитический смысл двухдневного визита Путина в Пекин весьма важен, поскольку американцы могут воспринять его как свое ослабление в треугольнике стран, так как градус влияния Вашингтона сбивается именно по тем направлениям, которые больше всего им нужны: глобальный Юг и глобальный Восток. А второй целью является то, что Пекин стал партнером Москвой на формальном и неформальном уровнях, поэтому туда отправилась одна из самых представительных делегаций от нашей страны за последние годы.

Эксперт добавил, что суммы соглашений, которые подписали стороны, огласят позже. Тем не менее Россия станет сотрудничать с Китаем в торговле сырьем, выйдет на новый уровень технологического партнерства с КНР.

По его мнению, российский и китайский лидеры начали обсуждение со слов о том, что 90% финансовых потоков между Москвой и Пекином уже идет в рублях и юанях, что также является усилением линии против монополии американского доллара в торговых операциях.