В США фиксируется усталость от украинского конфликта и поддержки киевского режима в общем. Политолог Сергей Маркелов объяснил причины такой тенденции. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, у Вашингтона закончилась прежде всего мотивация для того, чтобы выделять средства, в связи с невыполнением Киевом обязательств по ведению военных действий и провала контрнаступления.

Эксперт добавил, что при этом у США отсутствуют проблемы с бюджетом, просто они не желают тратить его в никуда.

По его мнению, люди устали от украинского кризиса и не осознают, почему Вашингтон не может заставить киевский режим начать мирные переговоры.