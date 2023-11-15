Политолог Маркелов перечислил причины усталости Вашингтона от поддержки Киева
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В США фиксируется усталость от украинского конфликта и поддержки киевского режима в общем. Политолог Сергей Маркелов объяснил причины такой тенденции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, у Вашингтона закончилась прежде всего мотивация для того, чтобы выделять средства, в связи с невыполнением Киевом обязательств по ведению военных действий и провала контрнаступления.
Эксперт добавил, что при этом у США отсутствуют проблемы с бюджетом, просто они не желают тратить его в никуда.
По его мнению, люди устали от украинского кризиса и не осознают, почему Вашингтон не может заставить киевский режим начать мирные переговоры.