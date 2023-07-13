По словам политолога Сергея Маркелова, территория Незалежной может войти в состав Североатлантического альянса без юго-восточных регионов, которые сегодня являются субъектами РФ. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что вполне из состава страны могут также выйти в ближайшее время Харьковская, Одесская и Николаевская области. Они также могут войти в состав РФ.

По мнению эксперта, в итоге частью Незалежной останутся только Киев и Западная Украина.

Он добавил, что перспектива вступить в военный блок может стать реальностью для Киева не раньше, чем через 30 лет, поскольку в альянс не принимаются государства с территориальными проблемами, а также Россия не допустит нахождение у своих границ натовской техники.

Маркелов подчеркнул, что для военного блока куда важнее сохранить хотя бы слабые контакты с Россией.

Он уточнил, что реальнее всего для Незалежной вступление в Евросоюз, поскольку туда примут, даже если в составе страны останется один регион.