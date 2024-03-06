Политолог Маркелов пояснил, что означают заявления Вашингтона о «военных сюрпризах» Киева для Москвы
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Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что военно-политическое руководство Штатов верит, что у украинской армии заготовлены «военные сюрпризы для России», и ждет итогов. По словам политолога Сергея Маркелова, такого рода заявления специально сделаны с целью заставить Россию перейти в стадию ожидания, то есть своего рода психологическая атака. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что далее данный психологический трюк может использоваться как угодно, следовательно, сложно сказать, что может подразумеваться под словами о «военном сюрпризе», это, скорее, напоминает предсказательниц-гадалок.
По мнению эксперта, под высказываниями Миллера не скрывается абсолютно ничего. Тем не менее в реальности мы видим другую картину: обещания по поставкам вооружения не выполняются, украинские войска на фронте безнадежно проигрывают, в связи с чем силы на дополнительные военные «сюрпризы» маловероятны у Незалежной.
Он отметил, что подобные высказывания будут не раз, только от разных политиков.