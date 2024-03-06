Политолог Маркелов пояснил, что означают заявления Вашингтона о «военных сюрпризах» Киева для Москвы

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что военно-политическое руководство Штатов верит, что у украинской армии заготовлены «военные сюрпризы для России», и ждет итогов. По словам политолога Сергея Маркелова, такого рода заявления специально сделаны с целью заставить Россию перейти в стадию ожидания, то есть своего рода психологическая атака. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что далее данный психологический трюк может использоваться как угодно, следовательно, сложно сказать, что может подразумеваться под словами о «военном сюрпризе», это, скорее, напоминает предсказательниц-гадалок.

По мнению эксперта, под высказываниями Миллера не скрывается абсолютно ничего. Тем не менее в реальности мы видим другую картину: обещания по поставкам вооружения не выполняются, украинские войска на фронте безнадежно проигрывают, в связи с чем силы на дополнительные военные «сюрпризы» маловероятны у Незалежной.

Он отметил, что подобные высказывания будут не раз, только от разных политиков.