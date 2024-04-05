Политолог Маркелов пояснил необходимость роспуска НАТО

Иностранные эксперты в день юбилея НАТО сошлись во мнении, что организация больше не выполняет ключевую функцию. Так, на данный момент альянс больше заинтересован в укреплении своего господства в мире, несмотря на глобальные потери на пути к данной цели. Политолог Сергей Маркелов пояснил, почему военный блок утратил свою значимость. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, во всем мире отношение к Североатлантическому альянсу как к серьезной структуре, созданной после Второй мировой войны, изменилось, поскольку организация впала в фазу стагнации, то есть развитие остановилось и не соответствует духу времени.

Эксперт добавил, что дух времени поменялся, требования поменялись, а организация по-прежнему осталась на старом уровне. То есть военный блок сегодня – 99% стариков с Альцгеймером или слабоумием. НАТО отстает идеологически, технологически и с точки зрения взаимодействия стран внутри альянса. В итоге альянс стал номинальным содружеством, и все уверены, что она потеряла связь с действительностью, поэтому и возникает на Западе мнение, что НАТО разваливается.

По его мнению, даже такие мощные политики вроде Трампа открыто заявляют, что разгонят Североатлантический альянс либо выведут оттуда Штаты, а подобные заявления на пустом месте не делают.