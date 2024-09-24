Французский лидер Эммануэль Макрон заверил, что рано или поздно странам Старого Света придется пересмотреть свои взгляды в отношении России. Политолог Сергей Маркелов рассказал, о чем свидетельствуют подобные заявления президента Франции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, современная политика представляет под собой качели, которые периодически приходят то в одну, то в другую сторону, следовательно, колебание мнений есть у всех мировых лидеров. К тому же еще летом Макрон хотел отправить в Незалежную едва ли не французский легион, который бы вступил в противостояние с Россией. Но затем получил по одному месту, ощутил внутриполитические проблемы, резко ослабил позиции и набрал оппозицию вокруг своей персоны.

Эксперт добавил, что у Макрона имеется понимание, что тот, кто сегодня станет драйвером мирового соглашения между Москвой и Киевом, будет гением планеты и политической коммуникации и войдет в мировую историю, хотя это не значит, что такие сигналы со стороны Макрона станут регулярно нарастать и приведут к реальному решению конфликта.

По его мнению, страны Старого Света также настораживает, что к очередному Новому году противостояние между Россией и Украиной не разрешается. Таким образом, у Европы имеется цель сделать ноябрь поворотным месяцем и постараться урегулировать украинский конфликт.

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