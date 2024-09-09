По словам политолога Ильи Гамбашидзе, назначение премьер-министром Франции пожилого экс-еврокомиссара Мишеля Барнье является просто попыткой французского лидера Эмманюэля Макрона найти компромисс в расколотом парламенте страны. Об этом сообщил Life.ru.

Он подчеркнул, что данное кадровое решение никак не скажется на помощи Киеву, поскольку Париж не пойдет против Брюсселя.

По мнению эксперта, ситуация во французской политике на самом деле весьма сложная: затяжной политический кризис, избранный недавно парламент Франции расколот, где велико влияние правых патриотических партий, стремящихся обеспечить суверенитет своей страны.

Он уточнил, что назначение Мишеля Барнье главой французского правительства свидетельствует о том, что демократические процедуры и институты на современном западе существуют отдельно, а реальная политика — отдельно. Однако рассчитывать, что в ближайшее время Франция станет менее русофобской и более прагматичной, не стоит.

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