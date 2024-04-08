Политолог Маркелов пояснил причины наличия возможностей у Трампа завершить украинский конфликт

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности закончить украинский конфликт, поскольку якобы имеет возможность оказать давление на руководство киевского режима и склонить их отдать часть территорий нашей стране. Политолог Сергей Маркелов рассказал, имеются ли у Трампа рычаги воздействия в данном вопросе. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что прежде всего многие из высказываний Трампа в настоящее время являются предвыборной риторикой, которая строится на актуальной политической повестке.

По мнению эксперта, при этом не стоит списывать со счетов и политическую силу Трампа, если он займет президентское кресло, поскольку он действительно может оказать влияние на ход конфликта. Таким образом, Трамп вполне в силах технически прекратить полную поддержку и организовать коллективный пендель Евросоюзу в виде полного прекращения любого финансирования, принуждения украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что, однако, для этого нужно учесть ряд сторонних моментов: склонить Зеленского отменить указ о запрете переговоров с Путиным и заставить его отказаться от компромиссной формулы решения этого конфликта. Следовательно, экс-президент США обладает всеми рычагами для того, чтобы урегулировать украинский конфликт.