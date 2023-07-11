По словам экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, новые поставки оружия или прочие предлагаемые западными странами меры поддержки не в состоянии исправить положение, в котором оказалась Незалежная. Политолог Сергей Маркелов рассказал, почему на Западе стали делать подобные заявления и как в реальности складывается ситуация для Киева. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, в западных странах осознают, что украинское контрнаступление идет не по плану, тем не менее пытаются не подавать виду.

Эксперт подчеркнул, что Макгрегор констатирует факт того, что наступление не получилось, а тем самым Западом давно формально признано провал украинского контрнаступления.

По его словам, киевскими политиками данный факт взят на вооружение.

Маркелов подчеркнул, что тактика растягивания помощи Незалежной сохранится, то есть украинские потребности западные страны закроют частично, без особого напряга.