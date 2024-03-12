По словам политолога Сергея Маркелова, Тбилиси ни за что не станет отказываться от отношений с Москвой в угоду Незалежной, поскольку исходит из своих экономических и политических интересов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что, кроме главы государства, прочие силы Грузии доброжелательно настроены по отношению к России.

По мнению эксперта, в Незалежной замечают, что Брюссель весьма осторожно давит на Тбилиси в плане внешней политики, в связи с чем решили взять на себя функцию дерзкого и жесткого дипломатического «товарища». При этом наши силы, действующие в Грузии, в течение долгих лет восстанавливали отношения между Москвой и Тбилиси. К тому же последнему есть что терять в плане экономики при условии желания вести агрессивную политику против России.

Он отметил, что, кроме того, для Грузии нет никакой выгоды от взаимодействия с Киевом.