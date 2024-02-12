Политолог Маркелов рассказал, какие отношения с Россией выстроит новый президент Финляндии

В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу экс-премьер страны Александер Стубб. По словам политолога Сергея Маркелова, он всегда придерживался антироссийских взглядов. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что Стубб будет вести полную прозападную политику.

По мнению эксперта, не исключено и выстраивание стены на границе с Россией.

Он добавил, что при этом финская экономика шаг за шагом будет падать, как и иллюзии по поводу радужного будущего под защитой Североатлантического альянса. И возобновление отношений Москвы и Хельсинки маловероятно.