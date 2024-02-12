Политолог Маркелов рассказал, какие отношения с Россией выстроит новый президент Финляндии
Фото: [pxhere.com]
В Финляндии во втором туре президентских выборов одержал победу экс-премьер страны Александер Стубб. По словам политолога Сергея Маркелова, он всегда придерживался антироссийских взглядов. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он уточнил, что Стубб будет вести полную прозападную политику.
По мнению эксперта, не исключено и выстраивание стены на границе с Россией.
Он добавил, что при этом финская экономика шаг за шагом будет падать, как и иллюзии по поводу радужного будущего под защитой Североатлантического альянса. И возобновление отношений Москвы и Хельсинки маловероятно.