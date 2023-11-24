Политолог Маркелов рассказал, каково влияние Милея на мировую повестку
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Избранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил Владимиру Зеленскому принять участие в конференции по урегулированию украинского кризиса. По словам политолога Сергея Маркелова, избранный президент Аргентины Хавьер Милей является клоуном и слабым политиком, не способным решить проблемы Украины. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что аргентинский лидер пока лишь входит в мировую политику, поэтому высказывается на резонансные темы.
По мнению эксперта, в вышеназванной инициативе нет ничего кроме самопиара.