Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что не следует обвинять Москву в нападении ХАМАС на Израиль. Политолог Сергей Марков дал оценку словам экс-премьера Великобритании. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, также и признания Джонсона о великолепной России, признании в любви к русским культуре и цивилизации вызывают удивление.

Эксперт подчеркнул, что слова бывшего британского премьера о непричастности России к израильско-палестинскому конфликту истинны, но их странно слышать.