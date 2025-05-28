Президент США сообщил, почему не хочет вводить новые санкции против РФ

По словам руководителя Соединенных Штатов Дональда Трампа, он не вводит санкции в отношении России, чтобы не оказались напрасными усилия по достижению договоренности по урегулированию конфронтации на Украине. Об этом политик заявил во время выступления в Вашингтоне перед журналистами.

«Если я считаю, что близок к сделке, я не хочу все испортить. И поверьте, я куда жестче тех, о ком вы говорите», — заверил присутствующих Трамп.

Подобным образом он дал ответ на предшествующий вопрос о том, по какой причине не вводит новые антироссийские санкции. Кроме того, во время этой же встречи политик заявил о готовности, при необходимости, провести совместную встречу с президентом России Владимиром Путиным и руководителем Украины Владимиром Зеленским.

А 2 июня в Стамбуле состоится второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Там российская сторона представит меморандум, в котором среди прочего будет отражен путь преодоления первопричин украинского кризиса.