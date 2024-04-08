Политолог Марков назвал причину отведения израильских войск с юга сектора Газа

По словам политолога Сергея Маркова, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху отвел свои войска с юга Газы, приняв ультиматум, который был выдвинут американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что это был приказ прекратить на данный момент активные военные действия в анклаве. А причиной такого приказа самого Байдена является прежде всего разрушение отношений с мусульманами на фоне жестких действий Израиля.

По мнению эксперта, при этом мусульмане традиционно голосуют больше за демократов, однако праймериз показали, что они не планируют отдавать свой голос за Байдена.