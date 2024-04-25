По словам политолога Сергея Маркова, лидер Франции Эммануэль Макрон затеял интригу для того, чтобы должность главы Европарламента отдали экс-главе итальянского правительства Марио Драги, также представляющему евробюрократию и олигархию. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует переизбраться на новый срок, но президент Франции желает отобрать у немцев данный пост.

Ранее член верхней палаты парламента Алексей Пушков сообщил, что шансов дойти до ноябрьских выборов президента США в качестве полноценного кандидата у экс-лидера этого государства Дональда Трампа все меньше.