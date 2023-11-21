По словам политолога Сергея Маркова, главной целью Владимира Зеленского на посту президента Украины является сделать все возможное для уничтожения единства русских и украинцев, чтобы уничтожить единство русских и украинцев, ради которой он даже не против лить кровь украинских военных и дальше. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что украинский лидер целенаправленно станет избегать любых путей к восстановлению отношений с Москвой и не согласится на переговоры, если только к этому не принудят его США.

По мнению эксперта, окончательной целью Вашингтона является перекидывание арены военных действий на территорию нашей страны.

Он отметил, что Вашингтон уверен в том, что у слабой России без сильного лидера отобрать национальные ресурсы намного проще.