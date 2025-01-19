Политолог Марков назвал причины подписания сделки по сектору Газа

По словам политолога Сергея Маркова, сделка по сектору Газа готовилась командой уходящего американского лидера Джо Байдена и в целом в политическом плане невыгодна Тель-Авиву. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что сам израильский лидер планировал отказаться от подобного соглашения. Однако подписание состоялось из-за давления Трампа через своего представителя, в противном случае будет хуже.

Ранее в канцелярии Нетаньяху заявили, что перемирие в секторе Газа вступило в силу.