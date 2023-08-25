Политолог Марков не исключил превращения БРИКС в военный альянс

Лидеры БРИКС приняли решение о расширении организации. Так, в него вступят Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. По словам политолога Сергея Маркова, БРИКС еще предстоит осознать свою миссию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что это своего рода клуб взаимной психологической помощи и взаимодействия, где государства укрепляют дух друг друга в индивидуальной борьбе за суверенитет.

По мнению политолога, БРИКС – это проект на будущее, а одной из ее основных задач является создание параллели западной инфраструктуры и глобальной торговли вообще.

Он не исключил того, что со временем БРИКС может превратиться и в военный альянс.