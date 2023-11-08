Политолог Марков объяснил, почему Киев не сможет получить замороженные российские активы

По словам политолога Сергея Маркова, хотя инициатива и была поддержана в Конгрессе США, Белый дом побоится применить российские активы, которые находятся за рубежом для оказания очередной финансовой помощи Украине. Об этом сообщает « Вечерняя Москва» .

Он добавил, что причиной сомнений является возможность зеркального ответа со стороны России, поскольку отечественных активов за границей насчитывается 350 млрд долларов, а западных - 500 млрд долларов.

По мнению эксперта, именно этого ареста активов страны Запада и опасаются.

Он отметил, что есть вероятность того, что Украина может получить проценты от российских активов.