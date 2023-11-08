Политолог Марков объяснил, почему Киев не сможет получить замороженные российские активы
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По словам политолога Сергея Маркова, хотя инициатива и была поддержана в Конгрессе США, Белый дом побоится применить российские активы, которые находятся за рубежом для оказания очередной финансовой помощи Украине. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что причиной сомнений является возможность зеркального ответа со стороны России, поскольку отечественных активов за границей насчитывается 350 млрд долларов, а западных - 500 млрд долларов.
По мнению эксперта, именно этого ареста активов страны Запада и опасаются.
Он отметил, что есть вероятность того, что Украина может получить проценты от российских активов.