Совбез ООН не принял проект резолюции Москвы, которая посвящена обострению ситуации в Израиле и секторе Газа. Против нее выступили США, Великобритания, Франция и Япония. Политолог Сергей Марков объяснил, почему они отдали свой голос против прекращения огня в зоне конфликта. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что главная причина в том, что США не желает поддерживать аналогичные инициативы, поскольку это предлагает именно Россия. Однако Вашингтон не хочет наступления так называемой Третьей мировой войны, но желают, чтобы Израиль полностью разгромил ХАМАС, устроив «кровавую баню» в анклаве.

По мнению эксперта, в арабском мире также хотят сохранить хорошие отношения с Иерусалимом, тем не менее они категорически против решения конфликта путем кровопролития и войн.

Он добавил, что все остальные, не поддержавшие резолюцию Москвы, полностью выполняют указания Вашингтона, поэтому что они целиком выполняют указания Белого дома.