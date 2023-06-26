Политолог Марков объяснил важность «закона о русофобии»

Депутатами нижней палаты парламента разрабатывается законопроект об уголовной ответственности за проявление русофобии. Политолог Сергей Марков рассказал, в чем необходимость такого закона и кого он коснется прежде всего. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что русофобия является основным инструментом западных политических элит для борьбы с нашей страны, поэтому данный нормативный акт поспособствует тому, чтобы власти смогли лучше ее разглядеть.

По мнению эксперта, также закон позволит избежать раскола внутри российского общества.

При этом Марков подчеркнул, что формат наказания в отношении русофобов за пределами России на данный момент неочевиден, поскольку главное направление данного закона в том, чтобы пресечь проявления русофобии внутри страны, потому что Запад активно ведет работу по устройству мятежей в России.





