По словам политолога Сергея Маркова, Польша продолжает активные поставки вооружения и военной силы Незалежной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что именно Польша больше всех поддерживает русофобский режим, царящий на Украине, и будет способствовать всему, чтобы эта тенденция сохранилась.

По мнению эксперта, Варшавой поставляется малый процент вооружения, в отличие от других стран Европы. Власти Польши отправляют туда военных для захвата отдельных земель Незалежной в будущем.

Он добавил, что именно поэтому, несмотря на все разногласия, диалог между Варшавой и Киевом сохранится.

Марков предположил, что польские власти продолжат диалог с Зеленским, так как им куда важнее их интересы в части захвата украинской территории, чем временные перепалки с Киевом.