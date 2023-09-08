По словам политолога Сергея Маркова, танки, поставленные Киеву западными государствами, должны стоять у их посольств в столице России в сгоревшем и покореженном виде. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что на этих танках должна быть надпись «Нет украинскому фашизму».

По мнению эксперта, ВСУ — это армия зомбированных рабов с весьма сильной мотивацией. Так, там царит жесточайшая пропаганда, которая в разы мощнее пропаганды Геббельса.