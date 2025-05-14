Политолог Марков определил вероятного главу делегации России в Стамбуле
Политолог Марков: делегацию в Турции может возглавить Мединский
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По словам политолога Сергея Маркова, российскую делегацию в Стамбуле может возглавить помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что указанная информация имеется у определенных источников.
По мнению эксперта, согласно данным журналистов кремлевского пула, состав российской делегации России в Турции будет объявлен через несколько часов и окажется неожиданным.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не обнародует состав своей делегации, однако непременно станет ждать украинскую сторону в четверг.
Ранее в Турции рассказали о подготовке к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле.