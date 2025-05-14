В Турции рассказали о подготовке к переговорам между Россией и Украиной в Стамбуле

Формат переговоров по урегулированию конфликта на Украине, запланированных на 15 мая в Стамбуле, еще не определен. Об этом в эфире телеканала TRT Haber сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Несмотря на это, он выразил надежду на успешное проведение переговоров и подчеркнул необходимость скорейшего завершения боевых действий на территории Украины.

Также, отметил Фидан, он собирается провести встречу с украинским коллегой Андрей Сибигой, который накануне прибыл в Стамбул.

«Для нас важно как можно скорее добиться прекращения огня и начать системные мирные переговоры. Я немного доволен тем, чего мы достигли. Я имею в виду, что обе стороны проявляют волю [к переговорам]. Намерения очень важны, я хочу остановить эту войну», — сказал Фидан.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 11 мая предложил Киеву возобновить прямые переговоры именно в Стамбуле 15 мая, напомнив, что встреча делегаций России и Украины уже проходила здесь в марте 2022 года. Тогда, подчеркнул российский президент, диалог между странами прекратился по инициативе Киева, а точнее — западных кураторов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тезисы по урегулированию конфликта на Украине уже изложены Россией.