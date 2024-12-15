По словам политолога Сергея Маркова, каждого поддерживающего киевский режим ожидают провал и катастрофа. Таким образом он оценил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Эксперт уточнил, что в этом отсутствует мистика, поскольку киевский неофашистский режим является таким очевидным всем нормальным людям злом, что его поддержка – это проявление неадекватности, которая наказывается реальностью.

Ранее сообщалось, что парламент отстранил президента Южной Кореи Юн Сок Ёля от власти, поддержав импичмент.