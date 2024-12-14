Парламент поддержал импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю

В парламенте Южной Кореи в субботу, 14 декабря, стартовала процедура рассмотрения вопроса об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю.

Как передает «Рёнхап», депутатам хватило получаса, чтобы большинством голосов поддержать импичмент главе государства.

«Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Елю 204 голосами. Против отстранения Юн Сок Еля от власти высказались 85 законодателей», — сообщает агентство.

Теперь в течение ближайших 180 дней принятое решение должен утвердить Конституционный суд Южной Кореи. Отметим, что уже на указанный срок президент Юн Сок Ёль будет считаться отстраненным от исполнения своих обязанностей главы государства.

Ранее южнокорейский президент Юн Сок Ель сообщил, что планирует до конца бороться с теми, кто обвиняет его в государственной измене.