Политолог Марков оценил последствия сотрудничества Маска с Трампом

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности США. Политолог Сергей Марков оценил данное назначение. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Маск является ключевым назначением Трампа, а задача нового департамента — подчинить Трампу бюрократию, которая сегодня подчинена глубинному государству, дипстейту.

Эксперт подчеркнул, что именно дипстейт не дал Трампу стать вновь президентом прошлый срок, и делает все, чтобы не дать снова.

По его мнению, именно дипстейт является ключевым врагом нашей страны и главным врагом американцев, избравшего Трампа.

Ранее стало известно, с чего началось сотрудничество Трампа и Маска.