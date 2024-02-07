Политолог Марков пояснил причины страха США из-за интервью Карлсона и Путина
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Американский журналист Такер Карлсон планирует взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Однако его визит Карлсона в Москву вызвал неоднозначную реакцию в Штатах. По словам политолога Сергея Маркова, интервью Путина заинтересует миллионы людей в западных странах. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он подчеркнул, что это полное событие, поскольку в течение последних двух лет был запрет для западных СМИ на любые коммуникации с Путиным.
По мнению эксперта, напряженность Вашингтона и Киева неслучайна, потому что их ложная концепция под воздействием интервью Путина может обрушиться.
Он добавил, что интервью с президентом РФ увидят не менее миллиарда зрителей в мире.