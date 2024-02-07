Американский журналист Такер Карлсон планирует взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Однако его визит Карлсона в Москву вызвал неоднозначную реакцию в Штатах. По словам политолога Сергея Маркова, интервью Путина заинтересует миллионы людей в западных странах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что это полное событие, поскольку в течение последних двух лет был запрет для западных СМИ на любые коммуникации с Путиным.

По мнению эксперта, напряженность Вашингтона и Киева неслучайна, потому что их ложная концепция под воздействием интервью Путина может обрушиться.

Он добавил, что интервью с президентом РФ увидят не менее миллиарда зрителей в мире.