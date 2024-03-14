Украинские военные, недовольные политикой властей киевского режима, намерены захватить Верховную Раду. Политолог Сергей Марков рассказал, следует ли ожидать государственного переворота в Незалежной. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, ВСУ не смогут свергнуть действующего президента. они не смогут его свергнуть, поскольку этот процесс Вашингтону на данный момент невыгоден.

Эксперт добавил, что Белый дом будет стараться свою марионетку Зеленского как можно дольше продержать в кресле. Причиной этого является то, что Вашингтону выгодно иметь в кресле лидера Украины человека, который абсолютно ничего не смыслит в политике и которому безразличны национальные интересы страны.

По его мнению, сегодня любая попытка государственного переворота в Незалежной станет подавляться американцами, то есть все закончится, даже не начавшись.