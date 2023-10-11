Политолог Марков прокомментировал возвращение Чубайса в Израиль
Фото: [©Алексей Даничев/РИА Новости]
По словам политолога Сергея Маркова, возвращение Анатолия Чубайса в Израиль объясняется тем, что в тяжелые для страны времена он хочет быть со своей родиной. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.
Он добавил, что Москва внимательно следит за каждым его шагом.
По мнению политолога, странным остается то, что во время руководства отечественной госкорпорации «Роснано» Чубайс ни разу не заявлял о том, что его родина – Израиль.