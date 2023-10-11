Политолог Марков прокомментировал возвращение Чубайса в Израиль

По словам политолога Сергея Маркова, возвращение Анатолия Чубайса в Израиль объясняется тем, что в тяжелые для страны времена он хочет быть со своей родиной. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.