По словам политолога Сергея Маркова, Варшава, Бухарест и Будапешт не получат ни одного украинского региона. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что Вашингтон и Брюссель не позволят им реализовать вероятные территориальные претензии к Незалежной.

По мнению эксперта, оставшиеся от этого государства территории они превратят в анти-Россию, для того чтобы существовал раскрученный бренд под названием «Украина».

Напомним, что ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров сообщал, что Москва всегда была открыта для диалога с Киевом, тем не менее последний публично вышел из обсуждения мирных инициатив.