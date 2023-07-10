По словам политолога Сергея Маркова, Незалежной откажут в членстве в Североатлантическом альянсе в любом случае, потому что этого не желает сам Вашингтон. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что вступление Киева в НАТО исключено до выборов американского президента.

По мнению эксперта, американцы понимают, что вступление Киева в альянс является раздражающим фактором для России, последствием которого может стать ускорение процесса ядерной эскалации между Вашингтоном и Москвой, что никому не нужно.

Марков пояснил, что реакцию украинцам на отказ также зададут Штаты, никто не станет воспринимать обиды Зеленского, а тот продолжит выполнять требования Вашингтона.

Он подчеркнул, что все это не означает отказа в членстве, однако это возможно в отдаленном будущем.