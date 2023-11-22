Влияние бывшего американского лидера Дональда Трампа на Конгресс США весьма большое. По словам политолога Сергея Маркова, если президенту Незалежной Владимиру Зеленскому удастся вступить с ним в переговоры, то республиканцы перестанут блокировать намерение действующих властей и далее финансировать Киев для продолжения противостояния с Москвой. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что киевский режим понимает, что все старания Байдена продлить финансовую поддержку Киеву подвергаются критике. То есть ее блокируют республиканцы, именно это стало поводом для решения Зеленского подружиться с Трампом.

По мнению эксперта, маловероятно, что это станет шансом для возвращения Трампа в кресло президента, поскольку большинство его электората не поддерживают украинский конфликт.

Он отметил, что при этом никакого влияния Трамп на то, чтоб завершить украинский конфликт, не окажет, поскольку пока он не может перепрыгивать через голову Байдена.