Политолог Марков: РФ не поддержит инициативы лидера «партии войны» Макрона

По мнению российского политолога Сергея Маркова, Москва не поддержит предложения, озвученные президентом Франции Эммануэлем Макроном, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. Свой прогноз эксперт опубликовал в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что французский лидер предложил план, включающий прекращение огня и ввод миротворческого контингента из Европы.

Марков считает, что Россия проигнорирует данную инициативу, поскольку расценит ее как попытку дать украинской стороне возможность перегруппироваться и получить новое вооружение. По мнению эксперта, Макрон не является тем политиком, от которого можно ожидать конструктивных мирных инициатив.

Марков охарактеризовал французского президента как одного из лидеров «партии войны», подчеркнув, что российская сторона не станет принимать во внимание его предложения.

Ранее Макрон назвал ошибкой отказ от размещения европейских войск на Украине.